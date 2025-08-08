Benjamín Vicuña es el protagonista de la película de Netflix Corazón delator. Foto: Getty Images.

Benjamín Vicuña es el protagonista de la película de Netflix Corazón delator. Foto: Getty Images.

Netflix es la plataforma de streaming con mayor cantidad de suscriptores a nivel mundial, lo que no es casualidad. Si catálogo está repleto de series y películas novedosas, atractivas y para todos los gustos. El 30 de mayo de 2025, el gigante de la N roja anunciaba la llegada d euna producción local que merece la pena mirar.

Se trata de Corazón delator, una comedia romántica dirigida por Marcos Carnevale que cuenta con los papeles protagónicos de Benjamín Vicula y Julieta Díaz. La película de Netflix tiene una duración de apenas 1 hora y 30 minutos y recibió críticas aceptables por parte de la prensa especializada.

netflix-corazon-delator1.jpg

Corazón delator, disponible en Netflix, "se mueve entre el melograma clásico y el cine de buenas intenciones, sin abandonar del todo el tono telenovelesco", afirma Juan Pablo Russo de Escribiendo Cine.

Mientras tanto, para Jose Solís de Common Sense Media, "este drama argentino bienintencionado no ofrece nada nuevo, pero aún así merece la pena verlo".

netflix-corazon-delator2.jpg

Netflix: de qué trata la película Corazón delator

La película Corazón delator centra su trama en Juan Manuel, interpretado por Benjamín Vicuña, un exitoso y superficial empresario que tras recibir un trasplante de corazón, decide buscar a la familia de su donante. Pero cuando conoce a su viuda Valeria (Julieta Díaz), siente una conexión especial y se enamora. Además, decide ayudar a salvar el barrio al que pertenece.

Juan Manuel tiene una enfermedad cardíaca y recibe un trasplante de corazón de Pedro (Facundo Espinosa), una persona que era muy buena, un excelente padre de familia y muy humilde. Intrigado, Juan Manuel se pone a investigar bien quién es su donante y llega hasta Valeria, la viuda y de quién se enamora.

pelicula corazon delator

El protagonista de la película de Netflix, interpretado por Vicuña, siente una conexión especial con Valeria, a quien no le confiesa que lleva consigo el corazón de su ex esposo difunto. El amor trasciende la muerte.

Netflix: tráiler de la película Corazón delator

Embed - Corazón Delator | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Corazón delator, película de Netflix

  • Benjamín Vicuña como Juan Manuel
  • Julieta Díaz como Valeria
  • Peto Menahem como Tony
  • Gloria Carrá como Deborah
  • Facundo Espinosa como Pedro Vázquez
  • Julia Calvo como Nancy
  • Yayo Guridi como Horacio
  • Bicho Gómez como Pollo
  • Verónica Hassan como Lore
  • Javier De Nevares como Martín

Dónde ver la película Corazón delator, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Corazón delator se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The heart knows se puede ver en Netflix.
  • España: la película Corazón delator se puede ver en Netflix.

