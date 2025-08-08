Mientras tanto, para Jose Solís de Common Sense Media, "este drama argentino bienintencionado no ofrece nada nuevo, pero aún así merece la pena verlo".

Netflix: de qué trata la película Corazón delator

La película Corazón delator centra su trama en Juan Manuel, interpretado por Benjamín Vicuña, un exitoso y superficial empresario que tras recibir un trasplante de corazón, decide buscar a la familia de su donante. Pero cuando conoce a su viuda Valeria (Julieta Díaz), siente una conexión especial y se enamora. Además, decide ayudar a salvar el barrio al que pertenece.

Juan Manuel tiene una enfermedad cardíaca y recibe un trasplante de corazón de Pedro (Facundo Espinosa), una persona que era muy buena, un excelente padre de familia y muy humilde. Intrigado, Juan Manuel se pone a investigar bien quién es su donante y llega hasta Valeria, la viuda y de quién se enamora.

El protagonista de la película de Netflix, interpretado por Vicuña, siente una conexión especial con Valeria, a quien no le confiesa que lleva consigo el corazón de su ex esposo difunto. El amor trasciende la muerte.

Netflix: tráiler de la película Corazón delator

Reparto de Corazón delator, película de Netflix

Benjamín Vicuña como Juan Manuel

Julieta Díaz como Valeria

Peto Menahem como Tony

Gloria Carrá como Deborah

Facundo Espinosa como Pedro Vázquez

Julia Calvo como Nancy

Yayo Guridi como Horacio

Bicho Gómez como Pollo

Verónica Hassan como Lore

Javier De Nevares como Martín

