Mientras tanto, para Jose Solís de Common Sense Media, "este drama argentino bienintencionado no ofrece nada nuevo, pero aún así merece la pena verlo".
Netflix: de qué trata la película Corazón delator
La película Corazón delator centra su trama en Juan Manuel, interpretado por Benjamín Vicuña, un exitoso y superficial empresario que tras recibir un trasplante de corazón, decide buscar a la familia de su donante. Pero cuando conoce a su viuda Valeria (Julieta Díaz), siente una conexión especial y se enamora. Además, decide ayudar a salvar el barrio al que pertenece.
Juan Manuel tiene una enfermedad cardíaca y recibe un trasplante de corazón de Pedro (Facundo Espinosa), una persona que era muy buena, un excelente padre de familia y muy humilde. Intrigado, Juan Manuel se pone a investigar bien quién es su donante y llega hasta Valeria, la viuda y de quién se enamora.
El protagonista de la película de Netflix, interpretado por Vicuña, siente una conexión especial con Valeria, a quien no le confiesa que lleva consigo el corazón de su ex esposo difunto. El amor trasciende la muerte.
Netflix: tráiler de la película Corazón delator
Embed - Corazón Delator | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Corazón delator, película de Netflix
- Benjamín Vicuña como Juan Manuel
- Julieta Díaz como Valeria
- Peto Menahem como Tony
- Gloria Carrá como Deborah
- Facundo Espinosa como Pedro Vázquez
- Julia Calvo como Nancy
- Yayo Guridi como Horacio
- Bicho Gómez como Pollo
- Verónica Hassan como Lore
- Javier De Nevares como Martín
Dónde ver la película Corazón delator, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Corazón delator se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The heart knows se puede ver en Netflix.
- España: la película Corazón delator se puede ver en Netflix.