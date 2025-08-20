mision imposible repercusión (2)

Mientras tanto, para Lonardo D'Espósito de Revista Noticias, opinó que "la mejor serie de aventuras que dio el cine en las últimas tres décadas sigue con excelente calidad", haciendo referencia a Misión: Imposible- Repercusión.

Netflix: de qué trata la película Misión: Imposible- Repercusión

La película Misión: Imposible- Repercusión comienza cuando el fracaso de una misión obliga a Ethan Hunt (Tom Cruise) y a su equipo (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) a cooperar con la CIA, y uno que otro rostro conocido (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), en una carrera por salvar al mundo del exterminio nuclear.

En esta historia, Ethan Hunt debe enfrentarse a las consecuencias de una operación fallida que pone al mundo al borde de una catástrofe nuclear. La trama se intensifica cuando la CIA entra en juego, obligando al equipo a colaborar con nuevos aliados y antiguos enemigos.

La película Misión: Imposible- Repercusión está marcada por el regreso de Henry Cavill como el agente August Walker, cuya ambigüedad moral suma tensión a cada escena.

Esta entrega es célebre por sus escenas de acción reales y secuencias como el salto HALO o la persecución en motocicleta por París.

Netflix: tráiler de la película Misión: Imposible- Repercusión

Reparto de Misión: Imposible- Repercusión, película de Netflix

Tom Cruise como Ethan Hunt

Henry Cavill como August Walker

Vanessa Kirby como The White Widow

Ving Rhames como Luther Stickell

Simon Pegg como Benji Dunn

Rebecca Ferguson como Ilsa Faust

Sean Harris como Solomon Lane

Angela Bassett como Erika Sloane

Michelle Monaghan como Julia

Alec Baldwin como Alan Hunley

Dónde ver la película Misión: Imposible- Repercusión, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Misión: Imposible- Repercusión se puede ver en Netflix , Disney Plus y Paramount Plus.

Misión: Imposible- Repercusión se puede ver en , Disney Plus y Paramount Plus. Estado Unidos: la película Misión: Imposible- Repercusión se puede ver en Paramount Plus.

España: la película Misión: Imposible- Repercusión se puedde ver en Netflix, Disney Plus y Movistar Plus.