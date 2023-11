Está en Netflix y es una de las series más exitosas de todos los tiempos

Gilmore Girls.jpg

De qué se trata Gilmore Girls, la serie de Netflix

La serie de Netflix cuenta la historia de Lorelai Gilmore y su hija Rory. Ella es una madre separada con una hija adolescente y viven en un curioso pueblo, mientras ella trabaja de recepcionista en una posada.

A lo largo de la serie se trata el crecimiento de la hija, las relaciones familiares entre ellas y los padres millonarios de Lorelai, la búsqueda del amor, los desengaños amorosos y los sueños de cada una de ellas, como también de sus amistades.

Gilmore Girls, la serie de Netflix, llevó a la fama a sus protagonistas y también contó con la actuación de otros actores conocidos como Milo Ventiglimia, conocido también por Heroes y This is Us. Sin dudas, uno de los grandes éxitos que tiene la plataforma más popular de streaming.

►TE PUEDE INTERESAR: La película española de Netflix que no te dejará despegarte de la pantalla

La mejor escena de Las Chicas Gilmore. Jess y Rory

Reparto de Gilmore Girls, la serie de Netflix