Está en Netflix, es francesa y con 6 capítulos se encuentra oculta entre las mejores series

La historia de esta serie te va sumergiendo en una historia cada vez más oscura y escalofriante a medida que avanzan los capítulos, los cuales siquiera superan los 50 minutos cada uno de ellos. El relato no solo tuvo excelentes números, sino también grandes valoraciones, pero la presencia de ofertas con mucho mayor presupuesto lograron opacarla, quedando oculta en la plataforma de Netflix.

La serie francesa fue incorporada al catálogo de Netflix en el 2024, y desde entonces supo ser de las mejores ofertas de thrillers de la plataforma.

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Netflix: de qué trata la serie Antracita

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa oculta en la plataforma, Antracita centra su historia en: "Un antiguo caso se destapa cuando un periodista desaparece, lo que lleva a su hija —una detective web— hasta un pueblo montañés acechado por una secta, un secreto y la muerte".

La serie quedó opacada por ofertas francesas de mucho mayor presupuesto, pero aún así logró arrasar en Netflix.

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Reparto de Antracita, serie de Netflix

Camille Lou como Giovanna

Hatik como Jaro

Noémie Schmidt como Ida

Jean-Marc Barr como Solal Heilman

Kad Merad como Claude

Stefano Cassetti como Caleb

Raphaël Ferret como Erwan Le Floch

Vincent Rottiers como Vincent

Dónde ver la serie Antracita, según la zona geográfica