El catálogo de Netflix no para de renovarse en cuanto a series y películas y, entre tantos estrenos, siempre una "joyita", que queda oculta, que logra captar la atención de los usuarios. Una serie llega desde Francia para atrapar a los suscriptores con un relato de apenas 6 capítulos que obtuvo una crítica de primer nivel, y estalla en reproducciones aunque no sea nueva: Antracita.
Está en Netflix, es francesa y con 6 capítulos se encuentra oculta entre las mejores series
La serie supo convertirse en uno de los mayores éxitos del género en Netflix, pero su relato quedó opacado por otros con mucho más presupuesto
Las series y películas de producción francesa que han llegado al catálogo de Netflix han sabido destacarse en los géneros dramáticos y de suspenso, con historias que han logrado posicionarse a nivel mundial en la plataforma. Esta serie causó un gran revuelo al momento de su llegada, generando una conexión inesperada con los suscriptores, lo que llevó a ser una de las principales recomendaciones del género.
Estamos hablando de una miniserie con todas las letras, y es que al momento de su estreno, la tendencia en Netflix eran las series caracterizadas por relatos cortos, intensos y de pocos capítulos: la oferta francesa apenas tiene 6. Este thriller psicológico, basado en hechos reales, une el misterio y el suspenso en una trama que se caracteriza por los constantes viajes entre el pasado y el presente, estando situada en 1994.
La historia de esta serie te va sumergiendo en una historia cada vez más oscura y escalofriante a medida que avanzan los capítulos, los cuales siquiera superan los 50 minutos cada uno de ellos. El relato no solo tuvo excelentes números, sino también grandes valoraciones, pero la presencia de ofertas con mucho mayor presupuesto lograron opacarla, quedando oculta en la plataforma de Netflix.
La serie francesa fue incorporada al catálogo de Netflix en el 2024, y desde entonces supo ser de las mejores ofertas de thrillers de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Antracita
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa oculta en la plataforma, Antracita centra su historia en: "Un antiguo caso se destapa cuando un periodista desaparece, lo que lleva a su hija —una detective web— hasta un pueblo montañés acechado por una secta, un secreto y la muerte".
La serie quedó opacada por ofertas francesas de mucho mayor presupuesto, pero aún así logró arrasar en Netflix.
Reparto de Antracita, serie de Netflix
- Camille Lou como Giovanna
- Hatik como Jaro
- Noémie Schmidt como Ida
- Jean-Marc Barr como Solal Heilman
- Kad Merad como Claude
- Stefano Cassetti como Caleb
- Raphaël Ferret como Erwan Le Floch
- Vincent Rottiers como Vincent
Dónde ver la serie Antracita, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Antracita se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Anthracite se puede ver en Netflix.
- España: Antracita se puede ver en Netflix.