Está en Amazon, dura más de dos horas y tiene a las mejores estrellas del cine

Amazon-Prime-Video-Amsterdam.jpg Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington son parte del elenco estelar de Ámsterdam.

La breve reseña de Amazon Prime Video sobre Ámsterdam dice: "Llega la epopeya de un crimen sobre tres amigos que se encuentran en el medio de una de las intrigas más escandalosas de la historia estadounidense".

Ámsterdam está basado en hechos de ficción y la película fue dirigida y guionada por David O. Russell. Tiene una duración de 2 horas y 15 minutos.

Amazon Prime Video: de qué trata Ámsterdam

En la década de los años 30, tres amigos muy cercanos (Christian Bale, John David Washington y Margot Robbie) tienen un pacto para protegerse siempre, cueste lo que cueste. Sin embargo, los dos soldados y la enfermera se ven involucrados en un caso de asesinato del que son los tres principales sospechosos.

►TE PUEDE INTERESAR: Amazon Prime Video tiene la nueva serie española que amenaza con hacer historia

Amazon-Prime-Video-Amsterdam1.jpg Ámsterdam se puede ver en Amazon Prime Video.

Este hecho no pondrá en peligro su amistad, todos juntos intentarán demostrar que ellos no son los culpables. Pero no lo harán solos, los acompañarán varios aliados durante su misión. Y mientras están en la vorágine de salvarse de la cárcel, descubrirán uno de los mayores secretos de la historia de Estados Unidos.

Basada en hechos que se mezclan con ficción.

Reparto de Ámsterdam

Christian Bale como Burt

como Burt Margot Robbie como Valerie

como Valerie John David Washington como Harold

como Harold Chris Rock como Milton

como Milton Anya Taylor-Joy como Libby

como Libby Rami Malek como Tom

como Tom Robert De Niro como Gil

como Gil Zoe Saldaña como Irma

como Irma Taylor Swift como Liz

Amazon-Prime-Video-Amsterdam2.jpg Amazon Prime Video tiene entre sus propuestas destacadas a Ámsterdam.

Amazon Prime Video: tráiler de Ámsterdam