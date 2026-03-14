Prime Video tiene contenido para ver en cualquier momento, ya sea para disfrutar una tarde de risas, una noche de suspenso o incluso una serie para maratonear. En esta ocasión, traemos como recomendación una película basada en una novela estadounidense que se estrenó en 2021.
Es una de las mejores comedias románticas de los últimos años y está en Prime Video
La película está disponible para todos los usuarios de Prime Video y está basada en la novela homónima de Sally Thorne
Cariño, cuánto te odio (The Hating Game) es una comedia romántica protagonizada por Lucy Hale y Austin Stowell. Se trata de un largometraje basado en la novela homónima de Sally Thorne, publicada en 2016.
Prime Video: ¿de qué trata?
Con la determinación de lograr el éxito profesional sin comprometer su ética, Lucy se embarca en un despiadado juego de superación contra su frío y eficiente némesis Joshua, una rivalidad que se complica por su creciente atracción por él", revela la descripción de Prime Video.
El film comienza con dos chicos tras escritorio, totalmente concentrados en su trabajo, coordinados incluso al momento de hacer movimientos. Las editoriales a las que ambos pertenecen se unieron debido a motivos presupuestales; sin embargo, sus empleados se consideran enemigos mortales.
La historia de Cariño, cuánto te odio, se enfoca principalmente en Lucy y Joshua. Si bien al inicio ella intenta ser linda y amable con él, los conflictos se desatan cuando empieza a notar que él la trata de forma despectiva.
En la víspera de Acción de Gracias, los dos jefes anuncian un nuevo puesto para estar al mando cuando alguno de ellos no esté presente. Esto pone aún más en competencia a Lucy y Joshua, pero acuerdan que si uno de los dos gana, el otro tiene que renunciar.
Decididos a competir por el ascenso que ambos ansían, Lucy y Joshua se embarcarán en un despiadado juego… Pero ya sabemos que del odio al amor sólo hay un paso.
Reparto de la película
- Lucy Hale
- Austin Stowell
- Corbin Bernsen
- Kathryn Boswell
- Damon Daunno
- Corbin Bernsen