Es una de las mejores comedias románticas de los últimos años y está en Prime Video

Lucy Hale y Austin Stowell Lucy y Joshua tienen una relación de amor/odio.

El film comienza con dos chicos tras escritorio, totalmente concentrados en su trabajo, coordinados incluso al momento de hacer movimientos. Las editoriales a las que ambos pertenecen se unieron debido a motivos presupuestales; sin embargo, sus empleados se consideran enemigos mortales.

La historia de Cariño, cuánto te odio, se enfoca principalmente en Lucy y Joshua. Si bien al inicio ella intenta ser linda y amable con él, los conflictos se desatan cuando empieza a notar que él la trata de forma despectiva.

En la víspera de Acción de Gracias, los dos jefes anuncian un nuevo puesto para estar al mando cuando alguno de ellos no esté presente. Esto pone aún más en competencia a Lucy y Joshua, pero acuerdan que si uno de los dos gana, el otro tiene que renunciar.

Cariño cuanto te odio La película fue dirigida por Peter Hutchings.

Decididos a competir por el ascenso que ambos ansían, Lucy y Joshua se embarcarán en un despiadado juego… Pero ya sabemos que del odio al amor sólo hay un paso.

Reparto de la película