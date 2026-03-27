El corto de Disney que fue censurado y contra todo pronóstico ganó un premio Oscar

Ferdinando el toro "Ferdinando, el toro", cortometraje de Disney.

"Ferdinando, el Toro" ganó en 1938 el Premio Óscar al mejor cortometraje animado. Lo ganó contra otros cortometrajes célebres como Mother Goose Goes Hollywood.

En cuanto a los motivos de la censura, debemos viajar en el tiempo para entender las razones. El libro de Munro fue lanzado en 1936, 9 meses antes del comienzo de la Guerra Civil Española, y se consideró retrasar su lanzamiento por este motivo. Cuando llegó a las manos de Walt Disney en 1938, se convirtió en un símbolo pacifista mal recibido por el bando nacionalista español.

El libro señala directamente a España, con representaciones de Madrid y Málaga (Ronda) como escenarios, aunque luego Disney haría una representación mucho menos exacta y más general de estos sitios. Fuera, también fue considerada como una obra "comunista" pese a las múltiples aclaraciones de los implicados de hacer una historia infantil. En 1939, cuando la guerra terminó, este recibió un Oscar a Mejor Cortometraje de Animación.

"Permaneció prohibido en España hasta la muerte de Franco. Una vez publicado el libro allí, su aceptación se reconoció como prueba de que la paz finalmente había llegado a ese país atribulado", aseguraron en su momento dese el medio The Washington Post.

Alemania, capitaneada bajo el control de Hitler, también se sumó al rechazo y a la censura de este cortometraje. Personalidades como Gandhi, Stephen King o Vin Diesel (a través de su corto "Strays") se mostraron al favor del mismo.

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¿De qué trata el corto "Ferdinando, el toro"?

"Ferdinando es un toro tranquilo y amable que solo quiere detenerse a oler las flores. Pero cuando lo pica una abeja, los habitantes creen que es feroz y lo llevan a una corrida de toros", es la sinopsis de esta producción de Disney.

Es importante destacar que esta historia (en realidad la del libro de Munro Leaf) fue llevada nuevamente a la pantalla grande en el año 2017, cuando 20th Century Fox realizó una adaptación en formato largometraje.