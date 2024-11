El actor de Friends que rechazó una famosa película y no se pudo convertir en estrella de cine

El actor de Friends, en un período de vacaciones entre la temporada de su serie, recibió una oferta muy tentadora. Se trataba del guion y la oferta para protagonizar "Men in Black" (Hombres de Negro). Sin embargo, David Schwimmer no le vio el potencial a la oferta. Además, le interesaba ser director y se estaba por hacer cargo de su primera película. Finalmente, le dijo que no al papel.

men-in-black, hombres de negro, david schwimmer.jpg

Ese mismo papel que rechazó David Schwimmer luego fue ofrecido a Will Smith y la historia es conocida. El actor se hizo mundialmente famoso y su carrera fue en ascenso por mucho tiempo. No obstante, él también le sumaría un rechazo importante a su carrera, cuando le dijo que no a Matrix.

En el caso de David Schwimmer, el actor dirigió algunos capítulos de la serie Friends y si bien, nunca se volvió una estrella de cine, eso no le ha impedido seguir trabajando continuamente tanto en cine, como televisión y teatro, consolidando una larga carrera, que pudo ser más exitosa, pero que es igualmente admirable.