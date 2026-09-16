Dónde ver "La noche de los lápices", la emblemática película que ayuda a mantener viva la memoria

La película "La noche de los lápices" se estrenó en 1986.

Basada en el libro homónimo escrito por los periodistas María Seoane y Héctor Ruiz Nuñez, la película narra los hechos ocurridos a partir de septiembre de 1976. Un grupo de adolescentes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata organizaba reclamos estudiantiles, entre ellos la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES).

La trama sigue la vida cotidiana de los jóvenes (sus reclamos, sus noviazgos, sus ideales) hasta el momento en que son secuestrados en sus hogares por fuerzas de seguridad. La narración se apoya principalmente en el testimonio directo de Pablo Díaz, uno de los pocos sobrevivientes del grupo, quien relató la detención ilegal en centros clandestinos y las torturas infligidas a los estudiantes.

Estrenada pocos años después del retorno de la democracia, esta película de Héctor Olivera contó con las actuaciones de Alejo García Pintos (Pablo Díaz), Vita Escardó (Claudia Falcone), Leonardo Sbaraglia (Diego Abalos) y Pablo Novak.

A través del tiempo, el film trascendió su valor estrictamente cinematográfico para convertirse en un recurso educativo crucial en escuelas primarias y secundarias, reafirmando el compromiso con el Nunca Más y los derechos humanos.