Cada 16 de septiembre, en el Día Nacional de la Juventud, la sociedad argentina recuerda el secuestro y la desaparición de estudiantes secundarios ocurridos en la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar.
Dónde ver "La noche de los lápices", la emblemática película que ayuda a mantener viva la memoria
Tenían entre 16 y 18 años, militaban en sus escuelas y fueron secuestrados por la dictadura. El cine rescató su historia y la volvió inolvidable
Para mantener viva la memoria histórica y comprender aquellos acontecimientos, el cine nacional construyó un testimonio indispensableque hasta la actualidad sigue causando conmoción. La La noche de los lápices, la película dirigida por Héctor Olivera retrata con crudeza y sensibilidad la lucha de estos jóvenes.
¿Dónde ver la película "La noche de los lápices" online?
El largometraje de 1986 se encuentra disponible únicamente en YouTube y de manera gratuita. Lamentablemente no se encuentra en ninguna plataforma de streaming en este momento.
Basada en el libro homónimo escrito por los periodistas María Seoane y Héctor Ruiz Nuñez, la película narra los hechos ocurridos a partir de septiembre de 1976. Un grupo de adolescentes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata organizaba reclamos estudiantiles, entre ellos la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES).
La trama sigue la vida cotidiana de los jóvenes (sus reclamos, sus noviazgos, sus ideales) hasta el momento en que son secuestrados en sus hogares por fuerzas de seguridad. La narración se apoya principalmente en el testimonio directo de Pablo Díaz, uno de los pocos sobrevivientes del grupo, quien relató la detención ilegal en centros clandestinos y las torturas infligidas a los estudiantes.
Estrenada pocos años después del retorno de la democracia, esta película de Héctor Olivera contó con las actuaciones de Alejo García Pintos (Pablo Díaz), Vita Escardó (Claudia Falcone), Leonardo Sbaraglia (Diego Abalos) y Pablo Novak.
A través del tiempo, el film trascendió su valor estrictamente cinematográfico para convertirse en un recurso educativo crucial en escuelas primarias y secundarias, reafirmando el compromiso con el Nunca Más y los derechos humanos.
En pocas palabras
- Los lápices: la película nacional narra el secuestro de estudiantes secundarios por la última dictadura militar.
- Memoria histórica: el film de 1986 busca mantener viva la memoria sobre la lucha y desaparición de jóvenes platenses.
- Disponibilidad: el largometraje se encuentra disponible de forma gratuita y exclusiva en YouTube.