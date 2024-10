Con una duración de dos horas, Cómo perder a un hombre en 10 días, te llevará a conocer a Andie que escribe una divertida columna en la revista Composure, especializada en el comportamiento femenino típico. Pero esta vez le asignaron un artículo inusual: debe escribir la lista de cosas que las mujeres suelen hacer para espantar a los hombres.

"Ben apuesta a sus compañeros de trabajo que puede hacer que una mujer se enamore de él en solo 10 días. Pero llega Andie, una escritora con su propio plan en marcha", describe la reseña oficial que hace Netflix sobre la película aclamada por la crítica, Cómo perder a un hombre en 10 días.

