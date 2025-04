Nada menos que un estudiante del barrio neoyorquino de Queens. Desde entonces, su vida ha dado un vuelco: acosan a su familia, la prensa rosa le sigue los talones.

Además, la Policía de Nueva York sospecha que es el responsable de la muerte del supervillano Mysterio, enemigo de los superhéroes.

Peter Parker recurre al Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, un poderoso mago de las aventuras de los Vengadores, y le pide un deseo: el mundo debe olvidar que él es Spiderman.

Pero las cosas no salen según las planean, porque el Doctor Strange hace retroceder el tiempo con un hechizo y, como resultado, se fusionan los diversos mundos paralelos y entran en acción supervillanos derrotados en películas anteriores de Spiderman, como Green Goblin.

