La serie francesa de 6 capítulos que arrasa en Netflix

La serie francesa de 6 capítulos que arrasa en Netflix

El catálogo de series y películas de Netflix cuenta con ofertas para todos los gustos. Una serie francesa ha logrado sorprender al mundo entero con una historia repleta de suspenso y misterio, y es que apenas consta de solo 6 capítulos: Sol negro.

La calidad y cantidad de ofertas disponibles en el catálogo de series y películas de Netflix de producción francesa, vienen en franco ascenso, con historias que se han convertido en la favorita de muchos suscriptores. En la actualidad una serie he estado opacando a todas las ofertas del género de suspenso, con un relato sin precedentes, que promete mantenerse durante mucho tiempo entre las más vistas.

netflix-sol-negro

Netflix renueva constantemente su catálogo de series y películas para mantener atrapados a los suscriptores con nuevos relatos que resulten irresistibles y que se amolden a sus gustos. Desde el primer día, esta serie comenzó a rankear y a posicionarse entre las principales recomendaciones del género, con excelentes reseñas.

Esta serie necesita tan solo 6 capítulos para cautivar a los suscriptores con una historia del género de suspenso de excelencia, destacándose por un relato con una intriga que no te dara respiro. En el catálogo de series y películas de Netflix, aparece como una de las ofertas más cortas e interesantes que nos podemos encontrar para el fin de semana.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio a mediados del 2025, y desde entonces, es una de las ofertas francesas más elegidas de la plataforma de streaming.

Embed - Sol Negro | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Netflix: de qué trata la serie Sol negro

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie franceses, solo 6 capítulos, Sol negro centra su historia en: "Una joven madre que huye de su atormentado pasado es acusada de asesinar a su nuevo jefe..., justo antes de descubrir que en realidad es su padre".

Esta serie se destaca en Netflix hace menos de un mes, y ya es de las más elegidas por los suscriptores.

netflix-sol-negro1

Reparto de Sol negro, serie de Netflix

  • Ava Baya (Alba)
  • Amina Ben Ismail (Noor)
  • Isabelle Adjani (Béatrice)
  • Thibault de Montalembert (Arnaud)
  • Simon Ehrlacher (Valentín)
  • Guillaume Gouix (Mathieu)
  • Claire Romain (Manon)

Dónde ver la serie Sol negro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Sol negro se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Under a dark sun se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Sol negro se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar