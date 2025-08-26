Esta serie necesita tan solo 6 capítulos para cautivar a los suscriptores con una historia del género de suspenso de excelencia, destacándose por un relato con una intriga que no te dara respiro. En el catálogo de series y películas de Netflix, aparece como una de las ofertas más cortas e interesantes que nos podemos encontrar para el fin de semana.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio a mediados del 2025, y desde entonces, es una de las ofertas francesas más elegidas de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Sol negro

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie franceses, solo 6 capítulos, Sol negro centra su historia en: "Una joven madre que huye de su atormentado pasado es acusada de asesinar a su nuevo jefe..., justo antes de descubrir que en realidad es su padre".

Esta serie se destaca en Netflix hace menos de un mes, y ya es de las más elegidas por los suscriptores.

Reparto de Sol negro, serie de Netflix

Ava Baya (Alba)

Amina Ben Ismail (Noor)

Isabelle Adjani (Béatrice)

Thibault de Montalembert (Arnaud)

Simon Ehrlacher (Valentín)

Guillaume Gouix (Mathieu)

Claire Romain (Manon)

