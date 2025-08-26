Esta serie necesita tan solo 6 capítulos para cautivar a los suscriptores con una historia del género de suspenso de excelencia, destacándose por un relato con una intriga que no te dara respiro. En el catálogo de series y películas de Netflix, aparece como una de las ofertas más cortas e interesantes que nos podemos encontrar para el fin de semana.
La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio a mediados del 2025, y desde entonces, es una de las ofertas francesas más elegidas de la plataforma de streaming.
Embed - Sol Negro | Tráiler en Español (Serie de Netflix)
Netflix: de qué trata la serie Sol negro
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie franceses, solo 6 capítulos, Sol negro centra su historia en: "Una joven madre que huye de su atormentado pasado es acusada de asesinar a su nuevo jefe..., justo antes de descubrir que en realidad es su padre".
Esta serie se destaca en Netflix hace menos de un mes, y ya es de las más elegidas por los suscriptores.
Reparto de Sol negro, serie de Netflix
- Ava Baya (Alba)
- Amina Ben Ismail (Noor)
- Isabelle Adjani (Béatrice)
- Thibault de Montalembert (Arnaud)
- Simon Ehrlacher (Valentín)
- Guillaume Gouix (Mathieu)
- Claire Romain (Manon)
Dónde ver la serie Sol negro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sol negro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Under a dark sun se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sol negro se puede ver en Netflix.