De qué trata 'El agente secreto', la película brasilera que le puede quitar a 'Belén' el sueño del Oscar

"El agente secreto" cuenta con el protagónico de Wagner Moura, y además aparecen Udo Kier, Gabriel Leone y Maria Fernanda Cândido.

Esta producción es muy importante para el actor brasilero Wagner Moura, ya que es la primera que realiza en su país de origen luego de ocho años en el extranjero. Durante todo este tiempo, el actor brilló en series como "Narcos", donde interpretó a Pablo Escobar y el drama bélico de Alex Garland, "Civil War".

Para poder conseguir que la película transporte al espectador a los años 70 en Brasil, el director Mendonça recurrió a lentes Panavision. Además, escribir el guión le llevó 3 años.

Es importante destacar que "El agente secreto" llega en un momento sólido para el cine brasileño tras el éxito de "Aún estoy aquí", que ganó el premio Oscar de este año a Mejor Película Internacional y un Globo de Oro para la actriz principal Fernanda Torres.

Película "El agente secreto", protagonizada por Wagner Moura.

¿Dónde se puede ver la película "El agente secreto" en Argentina?

La película "El agente secreto" todavía no se ha estrenado en Argentina. Su llegada a los cines está programada para finales de febrero, pero esta producción se puede encontrar en plataformas online como Stremio.