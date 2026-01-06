La temporada de premios ya comenzó en Hollywood y existe una gran expectativa para que la producción argentina "Belén" de Dolores Fonzi pueda ganar en la categoría de Mejor Película Extranjera.
De qué trata 'El agente secreto', la película brasilera que le puede quitar a 'Belén' el sueño del Oscar
La película brasilera "El agente secreto" se posiciona firme en Hollywood como una de las producciones más exitosas
Sin embargo, existe una película que promete darle batalla y llevarse a casa todos los premios: la brasilera "El agente secreto" de Kleber Mendonça Filho.
¿De qué trata la película "El agente secreto"?
"En 1977, en plena dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor marcado por un pasado tormentoso, llega a Recife con la esperanza de empezar de nuevo y reencontrarse con su hijo. Sin embargo, pronto descubre que la ciudad está lejos de ser un refugio: las fuerzas del gobierno lo vigilan y las amenazas de muerte lo acechan a cada paso", es la sinopsis de esta producción que promete llevar a Brasil todos los premios.
"El agente secreto" cuenta con el protagónico de Wagner Moura, y además aparecen Udo Kier, Gabriel Leone y Maria Fernanda Cândido.
Esta producción es muy importante para el actor brasilero Wagner Moura, ya que es la primera que realiza en su país de origen luego de ocho años en el extranjero. Durante todo este tiempo, el actor brilló en series como "Narcos", donde interpretó a Pablo Escobar y el drama bélico de Alex Garland, "Civil War".
Para poder conseguir que la película transporte al espectador a los años 70 en Brasil, el director Mendonça recurrió a lentes Panavision. Además, escribir el guión le llevó 3 años.
Es importante destacar que "El agente secreto" llega en un momento sólido para el cine brasileño tras el éxito de "Aún estoy aquí", que ganó el premio Oscar de este año a Mejor Película Internacional y un Globo de Oro para la actriz principal Fernanda Torres.
¿Dónde se puede ver la película "El agente secreto" en Argentina?
La película "El agente secreto" todavía no se ha estrenado en Argentina. Su llegada a los cines está programada para finales de febrero, pero esta producción se puede encontrar en plataformas online como Stremio.