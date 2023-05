Su relación con Mendoza. Daddy Yankee dijo a Escenario que el público local es uno de los que más recuerda y respeta. Streaming. Daddy Yankee será actor y productor de una serie en Netflix.

La reconocida plataforma de streaming anunció que el músico puertorriqueño formará parte de una ficción que se estrenará próximamente.

La información fue confirmada por Netflix, por lo que de esta manera Daddy Yankee formará parte de la serie creada por el periodista Shea Serrano en la que también como autor-productor participará Max Searle, quien también integró las comedias Two and a Half Men y The Ranch.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: cuál es la exitosa serie que tiene expectantes a todos

En tanto, también se confirmó que el rapero también tendrá como compañeros a Scooter Braun, James Shin y Scott Manson como productores ejecutivos, junto a Anne Clements, Kyle Vinuya y Demi Adejuyigbe.

yankee.JPG Streaming. Daddy Yankee será actor y productor de una serie en Netflix.

Si bien Neón todavía no tiene fecha de estreno, se conoció que tendrá ocho capítulos y tendrá al protagonista (Tyler Dean Flores), un joven artista de reggaetón, que busca desarrollar su carrera hasta convertirse en la estrella de género más grande del mundo, junto a sus amigos.

►TE PUEDE INTERESAR: Fito Páez en Netflix: ¿Quiénes son las figuras del rock nacional que aparecen en la serie?

La participación del puertorriqueño se llevará a cabo luego del lanzamiento de su último álbum, Legendaddy, que superó las 600 millones de reproducciones en menos de un mes y cuenta con 19 canciones junto a colaboraciones de diferentes artistas como Becky G, Pitbull, Bad Bunny, Natti Natasha y Rauw Alejandro.