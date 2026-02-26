"I'm coming to the cottage", dice Illya Rozanov en el episodio 5 de la serie éxito del momento: "Heated Rivalry". Luego, en el último capítulo podemos verlo junto a Shane en una hermosa y pacífica cabaña.
Cuánto cuesta hospedarse en la cabaña de la serie Heated Rivalry
La hermosa propiedad ubicada en Ontario, estará disponible a partir de marzo para rentarse. El alojamiento es administrado por Jayne’s Luxury Rentals, empresa propiedad de Jayne McCaw.
Esta vivienda ahora puede alquilarse a través de la plataforma Airbnb y miles de fanáticos ya la están reservando. A continuación los detalles.
¿Cuánto cuesta alquilar la cabaña de "Heated Rivalry"?
La propiedad se llama Barlochan Cottage, yestá ubicada en Ontario, Canadá, y fue el escenario central del desenlace de la temporada inicial. La vivienda formará parte del programa Luze Vacation Rentals de Airbnb, que agrupa alojamientos privados de categoría superior.
El precio establecido para poder alquilar la cabaña es de 248.10 dólares canadienses por noche (181.01 dólares estadounidenses). La casa se encuentra en Walker’s Point, en la costa oeste del lago Lake Muskoka, en la localidad de Torrance, a 193 kilometros al norte de Toronto.
El trayecto en automóvil desde el Aeropuerto de Muskoka es de aproximadamente 30 minutos, mientras que desde el Toronto Pearson International Airport el viaje dura cerca de una hora y media.
Las primeras reservas estarán disponibles para cuatro fines de semana de mayo: del 8 al 10, del 16 al 18, del 22 al 24 y del 29 al 31. Según el comunicado, las fechas podrán reservarse a partir del martes 3 de marzo al mediodía (hora del Este). Pasadas estas fechas, la cabaña abrirá su calendario para estancias regulares.
El alojamiento cuenta con tres dormitorios y tres baños. También tiene una cocina de concepto abierto, comedor con capacidad para ocho personas y sala de estar con chimenea a gas.
Además, la cabaña tiene una sala recreativa que está equipada con tres sillones tipo teatro y un gimnasio con dos máquinas de ejercicio, pesas libres y una cama abatible para huéspedes adicionales. Las habitaciones principales tiene camas tamaño queen; se pueden llevar mascotas y pueden hospedarse hasta 6 personas.
Al estar situada a orillas del lago Muskoka, la vivienda ofrece acceso a un muelle privado, una fogata exterior, tres kayaks y dos canoas. De acuerdo con la información disponible, la casa no cuenta con sistema de aire acondicionado, aunque dispone de generador eléctrico.