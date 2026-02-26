Cuánto cuesta hospedarse en la cabaña de la serie Heated Rivalry

Heated Rivalry Shane e Illya dan rienda suelta a su amor en la cabaña.

El precio establecido para poder alquilar la cabaña es de 248.10 dólares canadienses por noche (181.01 dólares estadounidenses). La casa se encuentra en Walker’s Point, en la costa oeste del lago Lake Muskoka, en la localidad de Torrance, a 193 kilometros al norte de Toronto.

El trayecto en automóvil desde el Aeropuerto de Muskoka es de aproximadamente 30 minutos, mientras que desde el Toronto Pearson International Airport el viaje dura cerca de una hora y media.

Las primeras reservas estarán disponibles para cuatro fines de semana de mayo: del 8 al 10, del 16 al 18, del 22 al 24 y del 29 al 31. Según el comunicado, las fechas podrán reservarse a partir del martes 3 de marzo al mediodía (hora del Este). Pasadas estas fechas, la cabaña abrirá su calendario para estancias regulares.

El alojamiento cuenta con tres dormitorios y tres baños. También tiene una cocina de concepto abierto, comedor con capacidad para ocho personas y sala de estar con chimenea a gas.

Embed - The Cottage | Heated Rivalry (Crave Original)

Además, la cabaña tiene una sala recreativa que está equipada con tres sillones tipo teatro y un gimnasio con dos máquinas de ejercicio, pesas libres y una cama abatible para huéspedes adicionales. Las habitaciones principales tiene camas tamaño queen; se pueden llevar mascotas y pueden hospedarse hasta 6 personas.

Al estar situada a orillas del lago Muskoka, la vivienda ofrece acceso a un muelle privado, una fogata exterior, tres kayaks y dos canoas. De acuerdo con la información disponible, la casa no cuenta con sistema de aire acondicionado, aunque dispone de generador eléctrico.