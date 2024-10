Breaking Bad.jpg

Las 5 mejores series de Netflix

Si hay que hacer un ranking de series de Netflix, hay que arrancar con Breaking Bad. La historia de un profesor de química con cáncer, que se convierte en fabricante de metanfetamina para dejar dinero a su familia y que se termina convirtiendo en alguien muy peligroso, es simplemente genial. El desarrollo de cada uno de los personajes hace que esta serie sea perfecta. Y su final no decepciona para nada.

En segundo lugar, y del mismo universo de Breaking Bad, está Better Call Saul. Cuando se anunció que iba a existir este spin-off hubo muchas dudas sobre su resultado. Sin embargo, esta serie de Netflix es de lo mejor que existe e incluso le compite a su antecesora.

lost serie.jpg

Mucho antes de Game of Thrones hubo otra serie que tuvo la capacidad de hacer que todo el mundo se colocara delante de la pantalla cada vez que se estrenaba un capítulo y hoy está en Netflix. Se trata de Lost y su final sigue siendo muy discutido entre aquellos que lo defienden y los que lo critican.

vikings.jpg

Las últimas dos series de Netflix que son realmente imperdibles vienen de la mano de otras cadenas. Una es Six Feet Under. Originalmente de HBO, esta serie de los 2000 llegó a Netflix hace menos de un año. Y si hay un programa que no puede dejar de mencionar es Vikings. Hecha por History Channel, esta serie hizo que todo el mundo conociera la figura de Ragnar Lothbrok y nadie la olvide por el resto de sus días.