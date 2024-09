Netflix-Sex-and-the-City-1.jpg Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kim Cattrall son las protagonistas de Sex and the City.

Netflix anunció con mucho orgullo poder tener disponible para sus usuarios la serie de televisión estadounidense Sex and the City, una comedia dramática y romántica adaptada del libro del mismo nombre escrito por Candace Bushnell.

Sex and the City se estrenó el 6 de junio de 1998 en los Estados Unidos y concluyó el 22 de febrero del 2004. Además, tiene una secuela llamada And Just Like That, serie que sigue de cerca la vida de Carrie, Miranda y Charlotte 11 años después de los acontecimientos narrados en la tira original.

Netflix: de qué trata Sex and the City

La plataforma Netflix resume la serie Sex and the City con una breve descripción: "Carrie Bradshaw, escritora de una columna de sexo, recurre a los consejos de sus amigas Miranda, Charlotte y Samantha mientras experimenta el amor y el placer en Nueva York".

Netflix-Sex-and-the-City-2.jpg Netflix tiene una de las mejores series de la historia de HBO en el mundo.

Mientras que la sinopsis oficial de Sex and the City cuenta la vida de una columnista llamada Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus tres amigas en la isla de Manhattan, ciudad de Nueva York. En su columna la protagonista escribe acerca de sexo y relaciones de pareja desde su propia experiencia.

La sensual e irónica comedia cuenta la historia de cuatro inseparables amigas, todas ellas de naturalezas distintas y, por tanto, con maneras de entender el sexo completamente diferentes.

Netflix-Sex-and-the-City-3.jpg Netflix tiene una de las mejores series de la historia de HBO en el mundo.

Sex and the City ha recibido elogios y críticas a lo largo de los años por sus temas y personajes, y se le atribuye haber ayudado a aumentar la popularidad de HBO como cadena en todo el mundo.

Reparto de Sex and the City, serie disponible en Netflix

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

como Carrie Bradshaw Kristin Davis como Charlotte York

como Charlotte York Cynthia Nixon como Miranda Hobbes

como Miranda Hobbes Kim Cattrall como Samantha Jones

como Samantha Jones Chris Noth

David Eigenberg

John Corbett

Kyle MacLachlan

Willie Garson

Netflix: tráiler de Sex and the City

Dónde ver la serie Sex and the City, según la zona geográfica