Cris Miró tendrá su biopic y esta es la actriz española que la protagonizará

Además Miró fue una de las primeras personas transgénero que apareció en los medios de comunicación y que trabajó en el mundo artístico de nuestro país. Incluso nunca tuvo tapujos para hablar abiertamente de su identidad de género.

Cris Miró 2.jpg Cris Miró

El año pasado se conoció que la vida de Cris Miró sería llevada a la televisión (producida por TNT y Flow), pero hasta el momento se desconocía quién iba a ser la encargada de interpretarla.

¿Quién interpretará a Cris Miró en su biopic?

La encargada de ponerse en la piel de Cris Miró será la actriz española Mina Serrano. La serie también contará con las actuaciones de Katja Alemann, César Bordón, Agustín "Soy Rada" Aristarán, Vico D´Alessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Manu Fanego, Campi, y Adabel Guerrero, entre otros.

Serrano es oriunda de Granada y comenzó trabajando como modelo, pero prefiere que se refieran a ella como vedette.

Mina Serrano.jpg Mina Serrano.

Serrano decidió irse de su Granada natal para trasladarse a Madrid. "En cuanto llegué a Madrid, exploré lo no binario y el género no conforme; descubrí el espectro de lo trans y comencé a transitar. Hace dos años ya me consideraba trans, aunque no tuviese un aspecto tan femenino como ahora", contó Serrano en 2021.

"No necesito definirme; me gusta experimentar y desafiar los límites. Socialmente, a veces tengo que poner el puño sobre la mesa y exigir un trato determinado, porque sino todo se confunde. Si hace año y medio alguien me trataba en masculino, me parecía bien; pero ya no me suena correcto, así que tienes que poner unas reglas. Aunque sienta que mi persona es muy flexible, para temas profesionales tengo que reforzar mi identidad y pedir que se me trate en femenino o neutro, para que las cosas no se vayan de madre. Es incómodo tener que estar saliendo del armario constantemente, pero a la vez soy de la generación que ha venido con el gender fluid y el no binarismo incorporado. Además, el entorno en que me muevo y trabajo está muy concienciado con eso", finalizó la actriz española.