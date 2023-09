Controla tu respiración para ver cómo luce el protagonista de Billy Elliot, a 23 años de su estreno

El protagonista de "Billy Elliot" fue Jamie Bell, quien actualmente tiene 37 años. Bell sigue trabajando como actor y ha podido formar parte de grandes éxitos de la pantalla grande.

¿Cómo luce hoy Jamie Bell, el protagonista de "Billy Elliot"?

Bell nació en el seno de una familia de artistas y bailarinas, ya que su abuela, su madre, su hermana y su tía lo son. Cuando tenía 6 años comenzó a tomar clases de danza, y esto le ayudó muchísimo a conseguir el protagónico de "Billy Elliot".

Gracias a su trabajo en "Billy Elliot", Bell recibió un premio BAFTA al Mejor Actor. En 2005 protagonizó "King Kong" de Peter Jackson, y en 2008 interpretó a a Griffin en "Jumper", bajo las órdenes de Steven Spielberg.

Luego fue elegido para interpretar a Tintín en "Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio" (2011), película en la que comparte reparto con Andy Serkis y Daniel Craig. La última vez que apareció en la pantalla grande fue en la película "Rocketman" (2019), el biopic de Elton John.

Jamie Bell y su pareja.jpg Jamie Bell y su pareja, la actriz Kate Mara.

En cuanto a su vida personal, Bell estuvo en pareja con la actriz Evan Rachel Wood, a quien conoció en el rodaje del videoclip "Wake Me Up When September Ends", de Green Day. Sin embargo, tras años de varias idas y vueltas, en 2012 se casaron y tienen un hijo en común llamado Jack, quien nació en 2013.

En 2017 Bell comenzó una relación con la actriz Kate Mara. En mayo Bell y Mara se convirtieron en padres de una niña, y en 2022 recibieron a su segundo hijo.

Hace un par de meses se conoció que Evan Rachel Wood le cedió la custodia de su hijo al actor, ya que la misma tiene "un miedo extremo a poner a su hijo en peligro" tras unas recientes intimidaciones que supuestamente ha realizado su ex pareja, el cantante Marilyn Manson.