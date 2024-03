Asi-luce-Art-Parkinson-interpreto-a-Rickon-Stark-en-Juego-de-tronos-1.jpg Con extensa filmografía, así luce el actor que interpretó a Rickon Stark en "Juego de tronos"

Rickon Stark es el hijo más pequeño de Eddard Stark y Catelyn Tully. Tiene sólo cinco años cuando la saga comienza y muere en el noveno episodio de la sexta temporada, asesinado por Ramsay Bolton en la Batalla de los bastardos.

Así luce Art Parkinson, actor que interpretó a Ollie en "Terremoto: la falla de San Andrés"

El actor irlandés Art Parkinson, más conocido por interpretar a Rickon Stark en la serie de HBO "Juego de tronos", tiene 22 años y nació el 19 de octubre de 2001 en el pueblo costero de Moville, Condado de Donegal.

►TE PUEDE INTERESAR: A casi 14 años de su estreno, así luce la actriz que interpretó a Meiying en "Karate Kid" de 2010

Asi-luce-Art-Parkinson-protagonista-de-Terremoto-la-falla-de-San-Andrés-3.jpg

Desde muy pequeño Art Parkinson estuvo vinculado al mundo de la actuación ya que su madre, Movania, también es actriz y dirige una escuela de teatro y arte. Lo mismo para sus hermanos mayores Pearce y Padhraig.

Durante una entrevista con Flicks and the City, mencionó que sus padres no le permitió ver "Juego de tronos" debido a su contenido para adultos, aparte de unas pocas escenas relacionadas con su personaje.

Asi-luce-Art-Parkinson-protagonista-de-Terremoto-la-falla-de-San-Andrés-4.jpg

Más tarde, ya con su fama consolidada gracias a la exitosa serie, protagonizó la película de terror irlandesa Dark Touch. Puede que muchos lo reconozcan también por poner voz en la versión original al protagonista de "Kubo y las dos cuerdas mágicas" (2016).

Un año antes, Parkinson también actúo en la película "Terremoto: la falla de San Andrés" en el papel de Ollie, un niño de diez años de edad atrapado en un terremoto en California.

Asi-luce-Art-Parkinson-protagonista-de-Terremoto-la-falla-de-San-Andrés-5.jpg

Uno de sus últimos papeles fue en 2017 en la adaptación del cómic "I Kill Giants".