Con 84 años, así se ve hoy George Lazenby, uno de los primeros James Bond

Lazenby interpretó a James Bond en la película 'On Her Majesty's Secret Service' del año 1969, y hasta la actualidad ha sido el actor más joven que ha encarnado el papel del agente secreto.

¿Cómo se ve hoy el actor George Lazenby?

El actor australiano George Lazenby fue noticia esta semana por haber anunciado su retirada de la actuación. "No ha sido una decisión fácil, pero es momento de anunciar mi retiro. Por tanto, ya no haré más actuaciones o apariciones públicas, ni entrevistas, ni firmaré autógrafos. Ha sido un viaje divertido, pero hacerse viejo no lo es", aseguró a través de X el actor.

Lazenby no tenía chances de ser elegido para interpretar a James Bond, ya que no tenía experiencia como actor. Sin embargo, su obsesión por conseguir el papel fue tanta que adoptaó medidas extremas para hacerse con el papel. Durante el casting, Lazenby se compró un traje caro y utilizó un Rolex idéntico al del personaje, sino que además pasó por el mismo peluquero de Sean Connery, el Bond anterior, para lograr el look perfecto.

James Bond (1).jpg Antes y después de George Lazenby.

Su representante, Ronan O’Rahilly, lo convenció de que el personaje de James Bond no seguiría teniendo éxito y que no le convenía encasillarse con el personaje, por lo que Lazenby renunció tras realizar una sola película.