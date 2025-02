Con 72 años, así luce hoy el actor Mandy Patinkin de películas como Yentl y La Princesa prometida

En 1987 saltó a la fama mundial gracias a su trabajo en la película The Princess Bride. Allí interpretó al español Íñigo Montoya con su inolvidable frase "Hola. Me llamo Íñigo Montoya; tú mataste a mi padre. Prepárate a morir".

En los años 80, siguió trabajando en películas como "Dick Tracy", "Alien Nation" y en Broadway en "The Secret Garden". También lanzó dos discos llamados Mandy Patinkin y Dress Casual.

En 1994 trabajó en la serie de televisión "Chicago Hope", donde interpretó al personaje del Dr. Jeffrey Geigar. Sin embargo, abandonó la serie en la segunda temporada.

En 2002 Patinkin volvió a los escenarios de Broadway con New York Shakespeare Festival 's The Wild Party. También apareció en la serie de comedia "Dead Like Me" y en la de suspenso psicológico "Mentes criminales".

Mandy Patinkin 2.jpg Mandy Patinkin en la actualidad.

En 2010 el actor Mandy Patinkin comenzó a formar parte del elenco de la serie "Homeland" en el que interpreta a Saul Berenson, jefe de división de la CIA. Esta producción está basada en la original israelí llamada Hatufim, también conocida como Los Prisioneros de Guerra, que fue creada por Gideon Raff.