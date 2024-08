Con 37 años, así se ve hoy Marisela, la hija de Doña Barbara

Uno de los personajes más recordados de la telenovela "Doña Bárbara" es Marisela, la hija de Bárbara, el cual estuvo protagonizado por Génesis Rodríguez.

¿Cómo se ve hoy la actriz Génesis Rodríguez?

La actriz Génesis Rodríguez tiene actualmente 37 años, y pocas personas saben que es hija del cantante José 'El Puma' Rodríguez. El gusto por la actuación se despertó en ella a temprana edad, y tomó varias clases de verano en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg en Nueva York.

Génesis Rodríguez 2.jpg Génesis Rodríguez en la actualidad.

Uno de sus primeros trabajos fue en la serie estadounidense "Days of Our Lives", en 2005. También formó parte de la serie de televisión de Bravo TV "Top Chef". Sin embargo, se hizo conocida en Latinoamérica cuando interpretó a Rosita Amado y Violeta Hurtado en la serie "Dame chocolate", que se transmitió por la cadena Telemundo.

Luego trabajó en "Doña Bárbara", experiencia que marcó un antes y un después en su carrera. Por ejemplo, Génesis recuerda que las jornadas de filmación eran complicadas. "Horrible. Teníamos que manejar por una montaña super peligrosa", dijo la actriz.

"Uno de los muchachos se accidentó bien feo, yo creo que se mató en la carretera. Él trabajó en la novela. Estaba moviendo las cosas de Honda a Bogotá (capital de Colombia) en medio de la noche después de todo un día de trabajar muy peligroso", contó Génesis.

"Yo me acuerdo que se había tumbado un camión supergrande y yo tenía que llegar al set porque estábamos a dos días del aire, o sea que todo lo que yo grababa hoy salía mañana y se nos iba la luz, entonces no podíamos cruzar el camión que estaba tapando todo el camino así que me recogieron por motocicleta y yo, que le tengo pavor a las motocicletas, me agarré del tipo pero me agarré de la motocicleta y me dio una quemadura en la pierna y llegué toda desconchinflada al set. Horrible", continuó contando en un vivo de Instagram.

Génesis Rodríguez.jpg Génesis Rodríguez en la actualidad.

El próximo paso en su carrera fue la película "Hours", donde compartió pantalla con Paul Walker. En 2022 se sumó a la tercera temporada de "The Umbrella Academy", donde interpreta el personaje de Sloane Hargreeves.