Con 37 años, así se ve hoy Kyla Pratt, la hija del Dr. Dolittle

Dr. Dolittle.jpg Dr. Dolittle.

Uno de los personajes más recordados de "Dr. Dolittle" es el de Maya Dolittle, la hija del doctor. El mismo fue interpretado por la actriz Kyla Pratt quien actualmente tiene 37 años.

¿Cómo se ve hoy la actriz Kyla Pratt?

Kyla se hizo conocida por aparecer en producciones como "Barney & Friends", "Let's Stay Together", "The Proud Family", entre otras más. Sin embargo, fue la película "Dr. Dolittle" la que le permitió saltar a la fama.

Incluso realizó apariciones especiales en series como Friends, Lizzie McGuire, y en 2009, coprotagonizó junto a Emma Roberts y Jake T. Austin Hotel Para Perros.

También incursionó en el mundo de la música al grabar la canción "It's All About Me" para la serie "The Proud Family". Además formó parte del Disney Channel "Circle of Stars" y participó en una versión de "Circle of Life" que apareció en el álbum Disneymania 2.

Kyla Pratt.jpg Kyla Pratt en la actualidad.

Su último trabajo como actriz fue en la película "Not Another Church Movie", la cual se estrenó este año. En cuanto a su vida privada, tuvo dos hijos con Danny "KP" Kilpatrick, un compositor, artista de hip hop, y célebre artista del tatuaje.