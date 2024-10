Con 33 años, así luce Eve, la hija de Bono, el cantante de U2

¿Cómo se ve hoy la actriz Eve Hewson?

Hewson nació en Dublin, Irlanda en 1991. Eran sus padres quienes no la dejaban dedicarse a la actuación. Sin embargo, en 2010 realizó un curso en la NYU donde se preparó en actuación, producción y diseño teatral.

Eve Hewson.jpg Eve Hewson y Bono.

Hewson hizo su debut como actriz en 2005 junto a su hermana Jordan en el cortometraje de Erica Dunton "Lost and Found". Luego apareció en la película "The 27 club".

Saltó a la fama cuando en 2011 trabajó junto a Sean Penn y Frances McDormand en la película de Paolo Sorrentino "This Must Be the Place".

En 2014 trabajó en la serie "The Knick", la cual cuenta con la dirección de Steven Soderbergh. Al año siguiente fue contratada por Steven Spielberg para aparecer en la El Puente de los espías.

Eve Hewson (1).jpg Eve Hewson.

En 2018 interpretó a Lady Marian en la cinta "Robin Hood", dirigida por Otto Bathurst y protagonizada por Taron Egerton. En 2019 fue seleccionada para la película de Netflix "Behind Her Eyes". Uno de sus últimos trabajos fue la película de Netflix "The Perfect Couple".