Asi-luce-hoy-Kaitlyn-Bernard-protagonista-de-Lo-que-de-verdad-importa-1.jpg Con 23 años, así luce hoy la actriz Kaitlyn Bernard de "Lo que de verdad importa".

Kaitlyn Bernard interpretó a Abigail, una adolescente con cáncer terminal tremendamente madura e inteligente. Ella le dará a Alec (Oliver Jackson-Cohen) una última oportunidad para reconsiderar el sentido de su vida.

Sinopsis de "Lo que de verdad importa"

"Alec vive en Inglaterra, trabaja arreglando aparatos eléctricos en una empresa que no va bien económicamente, se acuesta con mujeres casadas y bebe alcohol como si no hubiera mañana. Su vida es un completo desastre hasta que un día, su tío Raymond le propone pagar todas sus deudas a cambio de irse a vivir al extranjero durante un año, en concreto, a Nueva Escocia. Una vez allí, el joven intenta buscar trabajo en la pequeña localidad en la que vive y descubre que tiene el don de curar a las personas, pero ni siquiera cree en su propia habilidad. En su lucha por comprender su nueva realidad, una adolescente con cáncer le mostrará el camino", dice la sinopsis de la película "Lo que de verdad importa".

Así luce hoy la actriz Kaitlyn Bernard

La actriz canadiense Kaitlyn Bernard, recordada por su papel de Abigail en "Lo que de verdad importa", tiene 23 años y nació el 30 de noviembre de 2000 en Vancouver, Columbia Británica.

También es conocida por sus actuaciones en películas como "1922" (2017), "Espontánea" (2020) y "El profesor" (2018).

Asi-luce-hoy-Kaitlyn-Bernard-protagonista-de-Lo-que-de-verdad-importa-2.jpg Kaitlyn Bernard y nació el 30 de noviembre de 2000.

Kaitlyn Bernard empezó haciendo anuncios de Barbie a los 3 años y su carrera como actriz se inició a los 12 años cuando apareció en papeles episódicos en diferentes programas de televisión de Canadá como "Haven", "The Haunting Hour" de R.L. Stine, "When Calls the Heart", "Mr. D" y "Everyone's Famous".

Luego de interpretar a Abigail en "Lo que de verdad importa", conmovida fuertemente por su personaje y por el mensaje que transmite la película, creó junto a la Sociedad Canadiense contra el Cáncer la organización "Just Breathe".

Asi-luce-hoy-Kaitlyn-Bernard-protagonista-de-Lo-que-de-verdad-importa-3.jpg La actriz canadiense Kaitlyn Bernard tiene 23 años.

Kaitlyn también llegó a donar 15.000 dólares de su salario al hospital materno infantil IWK Children Hospital de Halifax.

Asi-luce-hoy-Kaitlyn-Bernard-protagonista-de-Lo-que-de-verdad-importa-4.jpg Kaitlyn Bernard creció en Vancouver, Columbia Británica.

Más reciente en el tiempo, en 2022, Bernard apareció en la primera temporada de la serie de comedia "El lago: Un nuevo comienzo", donde interpretó el papel de Keri Moore.