Asi-luce-Skai-Jackson-actriz-de-Disney-Channel-1.jpg Con 22 años así luce hoy Skai Jackson, actriz muy recordada por sus actuaciones en Disney Channel.

La serie sigue la vida de Jessie, una chica de 18 años que se rebela de su estricto y militar padre y decide mudarse a Nueva York para seguir sus sueños. Allí termina siendo la niñera de una rica pareja que tiene cuatro hijos: Zurie, Emma, Luke y Ravi.

Skai Jackson interpreta a Zuri Ross, la pequeña de la familia y la más insolente.

Asi-luce-Skai-Jackson-actriz-de-Disney-Channel-2.jpg

Así luce hoy la actriz Skai Jackson

La actriz y modelo estadounidense Skai Syed Jackson es de ascendencia hondureña y conocida artísticamente como Skai Jackson, tiene 22 años y nació el 8 de abril de 2002 en Staten Island, Nueva York.

Además de su recordado papel de Zuri Ross en Jessie de Disney Channel, también supo brillar en el spin-off de la serie "Acampados".

Asi-luce-Skai-Jackson-actriz-de-Disney-Channel-3.jpg La actriz Skai Jackson tiene 22 años.

Skai comenzó su carrera como modelo infantil apareciendo en numerosos comerciales incluyendo vendas Band-Aid. Mientras que su primer papel importante en la actuación fue en la película independiente "Liberty Kid" (2007) y siguió con otras películas como "Rescue Me" (2008) y "The Rebound" (2009).

En 2009 ingresó a Nickelodeon para ser miembro de la serie animada "Bubble Guppies", interpretando el papel de Pez Pequeño.

Asi-luce-Skai-Jackson-actriz-de-Disney-Channel-4.jpg Skai Jackson nació el 8 de abril de 2002 en Staten Island, Nueva York.

En el 2020 participó del programa "Dancing with the Stars", un reality show de baile de la cadena ABC. En el mismo una celebridad está acompañado por un bailarín o bailarina profesional y cada pareja realiza bailes predeterminados.

El objetivo es competir contra las otras parejas por los puntajes de los jueces y los votos del público.

Asi-luce-Skai-Jackson-actriz-de-Disney-Channel-5.jpg

El año pasado, gracias a sus trabajos en la moda y la belleza, fue elegida como la nueva embajadora de Cacharel, con su perfume 'Yes, I am: 'Bloom up'.