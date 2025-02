Cómo termina la segunda temporada de El Juego del Calamar

No hace falta decirlo, pero lo aclaramos: esta nota contiene spoilers de la segunda temporada de El Juego del Calamar, por lo que es mejor no leerla a menos que no tengamos planes de ver la serie.

La primera temporada de la serie fue vista por 330 millones de personas durante el año de su estreno, una cifra que la transformó en la más exitosa en toda la historia de Netflix. La mezcla de drama humano con acción y misterio probó ser la fórmula perfecta para atrapara a todos los que llegaban a ver al menos unos minutos del primer capítulo.