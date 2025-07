"Ellas dan el golpe" o "A League of Their Own" es una serie original de Estados Unidos que tiene solo ocho episodios. Se estrenó en Prime Video en agosto de 2022, pero se inspira en la película homónima de 1992.

En aquel momento, Penny Marshall nos invitó a indagar en una realidad particular que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Mientras los hombres habían ido a defender la libertad frente a los nazis, el mundo se paralizaba ante el conflicto. Por eso muchos deportes estuvieron a punto de desaparecer, entre ellos el béisbol.