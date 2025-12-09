Cómo es ir al cine en Cuba: sencillez en su extrema expresión

La Habana tenía más cines que otras ciudades del mundo como París o Nueva York en ese momento. A raíz de la victoria de Fidel Castro, este número aumentó a 600. Sin embargo, en la actualidad quedan unas 19 salas en todo el país.

¿Cómo es ir al cine en Cuba?

La usuaria de TikTok conocida como @matrioshkacubana compartió en su perfil cómo es la experiencia de ir al cine en Cuba y dejó a muchos sorprendidos. Si bien el video tiene un par de años, todavía sigue causando conmoción, ya que pareciera que la isla se ha quedado "atrapada en el tiempo".

Cómo se puede observar en el inicio del vídeo compartido en TikTok, la cartelera que es en blanco y negro, como si fuera una especie de fotocopia.

En dicha cartelera se pueden leer títulos de películas españolas y estadounidenses como "Ant-Man y la Avispa: Quantumania", "La Emboscada", "Ghosted" o "Fenómenas", película que finalmente elige la usuaria de TikTok.

Tras pasar por la boletería y pagar la entrada, la joven explica que pagó 5 CUP (pesos cubanos), que serían unos 20 centavos de dólar. Una vez que se dirige a la sala, vemos que la misma cuenta con sillas de madera. Sin dudas la tecnología de los asientos que se mueven o que están cubiertos por una tela suave y cómoda no ha llegado a este país.

Como mencionamos previamente, este video es muy viral en TikTok y ha recolectado comentarios como: "Viven en modo vintage", "Mejor lo veo en mi celular", "Que algún cubano comente y me diga que esto es mentira", "Se quedaron en los 60′s", "No me vuelvo a quejar de los cines de aquí", entre muchos más.