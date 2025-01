Bye bye: Netflix le dice adiós a una genial película con Meryl Streep

El 6 de enero, el mismo día que los Reyes llegan a todas las casas, Netflix ha decidido decir adiós a una gran película que no solamente tiene a Meryl Streep, sino a otros grandes actores en un musical imperdible.

Y he de ser sincero, y me permitiré hablar en primera persona. Odio los musicales. Salvo Yesterday y Across The Universe, siempre me ha costado ver las películas en formato musical. Pero Mamma Mía! tiene a Meryl Streep y eso la hace imposible de no ver.