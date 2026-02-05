Belinda arrancó el rodaje de "Carlota" en España: de qué tratará la serie

Embed - Beli on Instagram: "Carlota empieza rodaje!!! Después de 3 años este proyecto hoy es una realidad! Poder darle vida a Carlota la última emperatriz de México es un sueño! que gran equipo, a divertirnos en este viaje!! " View this post on Instagram

"Poder darle vida a Carlota la última emperatriz de México es un sueño! que gran equipo, a divertirnos en este viaje!!", escribió Belinda en la red social Instagram. Además, la artista aseguró que este proyecto se hace realidad después de 3 años.

Los directores del proyecto serán Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos. El español Miguel Ángel Silvestre dará vida a Alfred van der Smissen, un militar belga retirado que llegó a México como parte de la comitiva militar encargada de la protección de Carlota.

Embed - Beli on Instagram: "" View this post on Instagram

¿Quién fue Carlota de México?

Carlota fue la segunda y última emperatriz consorte de México; siendo de nacimiento princesa de Bélgica y por su matrimonio archiduquesa de Austria, princesa de Hungría y Bohemia y virreina de Lombardía-Véneto entre otros títulos.

Cuando Carlota fue emperatriz, junto a su esposo Maximiliano, ambos presidían los grandes bailes y recepciones que se celebraban en el Palacio Nacional de México y su nueva residencia imperial, Chapultepec.

La emperatriz llegó a promulgar la abolición de los castigos corporales y una justa limitación de las horas de trabajo, e impulsó empresas como los ferrocarriles, el telégrafo, el transporte a vapor y la beneficencia.