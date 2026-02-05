La actriz y cantante Belinda se ha mudado a España para comenzar el rodaje de su nuevo proyecto artístico: la serie "Carlota". Además, para poder adentrarse en personaje, la intérprete de "Bella Traición" se tiñó el cabello de castaño oscuro y dejó atrás su rubio característico.
Belinda arrancó el rodaje de "Carlota" en España: de qué tratará la serie
Belinda se ha mudado a España para comenzar el rodaje de su nueva serie titulada "Carlota". A continuación los detalles
¿De qué tratará la serie "Carlota"?
La serie está ambientada en un México dividido por la guerra y las distintas ideologías mientras ascienden Carlota (Belinda) y Maximiliano (Jaime Lorente), aristócratas europeos cuyos ideales progresistas chocan con una corte reaccionaria hambrienta de control.
Además de Belinda, el elenco de "Carlota" también cuenta con Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena, Bárbara de Regil y Sebastián Zurita. Se espera que la serie se estrene en la plataforma HBO Max.
"Poder darle vida a Carlota la última emperatriz de México es un sueño! que gran equipo, a divertirnos en este viaje!!", escribió Belinda en la red social Instagram. Además, la artista aseguró que este proyecto se hace realidad después de 3 años.
Los directores del proyecto serán Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos. El español Miguel Ángel Silvestre dará vida a Alfred van der Smissen, un militar belga retirado que llegó a México como parte de la comitiva militar encargada de la protección de Carlota.
¿Quién fue Carlota de México?
Carlota fue la segunda y última emperatriz consorte de México; siendo de nacimiento princesa de Bélgica y por su matrimonio archiduquesa de Austria, princesa de Hungría y Bohemia y virreina de Lombardía-Véneto entre otros títulos.
Cuando Carlota fue emperatriz, junto a su esposo Maximiliano, ambos presidían los grandes bailes y recepciones que se celebraban en el Palacio Nacional de México y su nueva residencia imperial, Chapultepec.
La emperatriz llegó a promulgar la abolición de los castigos corporales y una justa limitación de las horas de trabajo, e impulsó empresas como los ferrocarriles, el telégrafo, el transporte a vapor y la beneficencia.