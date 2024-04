Así de tierno se vería Snoopy en la vida real, según la Inteligencia Artificial

Luego, en 2015 esta historia fue llevada al cine. La película se llamó "The Peanuts Movie" y estuvo producida por Blue Sky Studios y distribuida por 20th Century Fox. Además la misma está basada en el cómic por Charles M. Schulz, Peanuts. Poco después, con la aparición de la plataforma Disney Plus, los derechos para reproducir la película en su plataforma le fueron otorgados a Disney Plus.

