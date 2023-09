Así se vería Woody de Toy Story en la vida real, según la Inteligencia Artificial

En las últimas horas las redes sociales se han visto revolucionadas luego de que apareciera una imagen de cómo luciría Woody de "Toy Story" en la vida real.

El diseñador Hossein Diba fue el encargado de imaginarse cómo luciría Woody de "Toy Story" en la vida real. En la imagen se lo puede ver luciendo su característico sombrero de vaquero, su camisa a cuadros en color amarillo, y su chaleco de piel.

Como dato curioso de este personaje, se puede decir que la voz original para los videojuegos y miniseries de la saga es de Jim Hanks, el hermano de Tom Hanks.

Esta idea surgió luego de que Tom no pudiera dar a basto con todos los productos y doblajes que debía hacer para la franquicia, entonces, como Jim tiene un tono de voz muy similar al de Tom, Disney y Pixar aceptaron esta idea. La voz de Tim incluso está presente en algunos juguetes de Woody.

Can Tom Hanks recognise his own Woody voice? | The Graham Norton Show - BBC