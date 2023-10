Así se ve hoy Heather Langenkamp, a 39 años de Pesadilla en la calle Elm

Si bien muchos recuerdan a esta producción como la primera película donde apareció Johnny Depp, esta cinta también dio a conocer el talento de Heather Langenkamp, quien interpretó a Nancy Thompson.

Pesadilla en la calle elm (1984) - trailer sub en español

¿Cómo luce hoy la actriz Heather Langenkamp de "Pesadilla en la calle Elm"?

Heather Langenkamp comenzó a trabajar como actriz en 1983 en la película "The Outsiders" de Francis Ford Coppola. Luego viajó a California para estudiar en la Universidad de Stanford y allí conoció a Wes Craven, quien le ofreció el papel de Nancy Thompson en "Pesadilla en la calle Elm".

Heather Langenkamp.jpg Heather Langenkamp, protagonista de "Pesadilla en la calle Elm".

Luego apareció en "Suburban Beat", donde interpretó a una joven ama de casa. En 1986 protagonizó la serie "Schoolbreak Special", y tiempo después apareció en "Heart Of The City".

Volvió a interpretar el papel de Nancy Thompson para la tercera entrega de "Pesadilla en la calle Elm". A finales de los años 80 apareció en producciones como "The New Adventures of Beans Baxter", "Shocker, 100.000 voltios de terror" (también de Wes Craven), "Los problemas crecen", etc.

En los años 90 sufrió acoso por parte de un fan y Heather decidió retirarse de la actuación. En 1993 Heather le contó a Wes Craven los terrores de su vida real y el miedo que pasó y Wes escribió un guion basado en ello. En 1994 protagonizó "Wes Craven's New Nightmare", séptima parte de la serie de "Pesadilla en calle Elm".

Después protagonizó la serie de televisión "Tonya y Nancy: la verdadera historia", donde interpretó a la patinadora Nancy Kerrigan.

En cuanto a su vida personal, Langenkamp se casó dos veces, y tiene dos hijos de su segundo matrimonio con el artista de efectos especiales, David Anderson.