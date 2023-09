Así se ve hoy Elisabeth Shue, estrella de películas como Karate Kid y Volver al Futuro

Más tarde formaría parte de la secuela de "Back to the Future" (es decir, "Volver al Futuro"), en las que interpretaría a Jennifer Parker, la pareja del personaje interpretado por Michael J. Fox.

Elisabeth Shue en Volver al Futuro.jpg Elisabeth Shue y Michael J. Fox en "Volver al futuro".

En 1991 llegó la película "Marrying Man", donde compartió pantalla con Alec Baldwin y Kim Basinger. Después tuvo un papel protagonista en "Heart and Souls", de 1993, junto a Robert Downey Jr. Le siguió "Leaving Las Vegas" (1995), junto a Nicolas Cage.

Gracias a esta última película, Elisabeth obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actriz, al Globo de Oro a la mejor actriz de drama, al BAFTA a la mejor actriz y al Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz protagonista.

►TE PUEDE INTERESAR: A más de 20 años de su estreno, así luce el niño que hizo de Anakin Skywalker en Star Wars

En 1997 protagonizó "Desconstructing Harry" de Woody Allen, "The Saint" con Val Kilmer y la cinta de suspenso "Hollow Man" en la que compartió cartel con Kevin Bacon. En cuanto a sus últimos trabajos se destacan "Hide And Seek" con Robert De Niro", y "Dreamer: Inspired by a True Story" (2005), con Kurt Russell y Dakota Fanning.

¿Cómo luce hoy la actriz Elisabeth Shue?

En 2012 Elisabeth Shue se incorporó al elenco estable de la serie "CSI: Crime Scene Investigation" en reemplazo de Marg Helgenberger. Además realizó una participación especial en la serie "Cobra Kai", una remake de la saga "Karate Kid".

Elisabeth Shue.jpg Elisabeth Shue en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, desde 1994 Elisabeth está en pareja con el director y productor Davis Guggenheim, con quien tiene 3 hijos.