Así se ve hoy el actor Loren Dean a 32 años de "Billy Bathgate"

Billy Bathgate 2.jpg Loren Dean y Nicole Kidman en la película "Billy Bathgate".

La película "Billy Bathgate" fue filmada en Hamlet, Carolina del Norte, y Saratoga Springs, Nueva York. El rodaje comenzó en 1990 y concluyó en febrero de 1991 en la ciudad de Fayetteville.

¿Cómo luce hoy el actor Loren Dean, de la película "Billy Bathgate"?

Loren Dean tiene actualmente 54 años, y según sus propias palabras el actor se enamoró de las películas luego de que sus padres se divorciaran, ya que su padre se mudó a Los Ángeles y, cuando Loren lo visitaba, ambos iban a ver películas.

Dean apareció en cintas como "Say Anything", "Apollo 13", "Gattaca", "Enemy Of State", "Space Cowboys", entre muchas más, pero sin dudas su participación en "Billy Bathgate" en 1991 cambió su carrera para siempre.

Además también trabajó con Clint Eastwood en el 2018 en la película "The Mule", y su último trabajo fue en el 2019 en la cinta "Ad Astra".

