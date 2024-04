Así luce la actriz que interpretó a Jyn Erso de niña en "Rogue One: una historia de Star Wars".

Beau Gadsdon también participó de muy pequeña en la exitosísima serie "The Crown", con el papel de la Princesa Margaret de niña. En 2017 protagonizó el video de la canción "Kiwi" del ex One Direction Harry Style.

