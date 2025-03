Así luce hoy Josie Totah, la actriz trans que fue furor en las series de Disney

El primer papel importante dentro de la industria de Disney de la actriz fue en "Jessie" donde se puso en la piel de Stuar Wooten, un niño que estaba enamorado perdidamente de una jovencita. Luego participó de "Liv and Maddie", "New Girl", "2 Broke Girls" y "Back in the Game". También participó de la multipremiada "Glee", donde fue seleccionada para interpretar al miembro más joven de New Directions, durante cuatro episodios de la sexta temporada.

Josie Totah.jpg En la mayoría de sus escenas el jovencito buscaba enamorar a su compañera.

A los 17 años decidió "ser libre"

Josie Totah, quien en un inicio fue conocido como J.J. Totah, en el año 2018, con 17 años, declaró públicamente que es una mujer transgénero a través de un ensayo publicado en el prestigioso periódico estadounidense TIME al cual tituló: "My name is Josie Totah - And i`m ready to be free" ("Mi nombre es Josie Totah - Y estoy lista para ser libre").