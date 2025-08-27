 Árbol de jade: cómo activar sus poderes de abundancia

El Feng Shui es una filosofía oriental surgida hace millones de años y que enfoca su mirada puntualmente en las energías que rodean al entorno de la persona. Para esta mirada proveniente de Asia, hay elementos que funcionan como amuletos y que pueden ayudarnos a transformar las energías para poder lograr los distintos objetivos que se plantea la persona.

En este contexto aparece el árbol de Jade, y es que estamos hablando de la planta más poderosa energéticamente, así lo considera el Feng Shui. Se trata de un elemento que está vinculado a buena suerte y la abundancia, es por eso que muchas personas acuden a ella para intentar concretar sus objetivos ligados a lo económico.

arbol de jade (9) La ubicación del árbol de jade en tu casa, determinará si buscas trabajar la buena suerte, prosperidad o abundancia

Esta planta cuenta con otro atractivo, que nada tiene que ver con el Feng Shui, y es que el árbol de Jade es una especie de interior que prácticamente no necesita cuidados, solo prestar atención a lo siguiente:

No colocarla debajo de la luz directa del sol

Evitar espacios húmedos

Regar cada 4 días

Cómo activar los poderes de abundancia del árbol de Jade

El Feng Shui le presta atención a todo, y es que existen formas de todo tipo para aprovechar las energías que aportan los distintos elementos, recomendados por la filosofía oriental. En el caso árbol de Jade, para activar sus poderes, hace falta estar muy atento a la ubicación de esta planta de interior.

Para activar los poderes del árbol de Jade, debes ubicar, esta planta es los siguientes espacios de tu casa: