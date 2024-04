Anne Hathaway sobre 'The Idea Of You': "Este proyecto se volvió muy personal para mí"

Anne Hathaway The Idea Of You.jpg Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, protagonistas de "The Idea Of You".

¿De qué trata la película "The Idea Of You"?

"Solène Marchand es una madre divorciada de 40 años que, a petición de su exmarido, lleva a su hija adolescente al Coachella Festival. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Solène entabla un romance secreto con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de August Moon, una famosa boy band", es la sinopsis oficial de esta película que estará disponible en Prime Video a partir del 2 de mayo.

Cathy Shulman, guionista de "The Idea Of You" asegura que desde el primer momento sabía que Anne Hathaway era la protagonista ideal para esta historia. Ella fue la primera en leer el guión, y necesitábamos que aceptara porque no pensamos en otra actriz.

Embed - The Idea of You - Official Trailer | Prime Video

En conferencia de prensa, Hathaway aseguró que trabajó mucho en comedias románticas durante sus 20 años; a sus 30 años se enfocó en su familia, y ahora a sus 40 "The Idea of You" la conquistó con un guión sólido y lleno de desafíos. "Este proyecto se volvió muy personal para mí, ya que junto con el personaje de Solène Marchand hicimos el paso de los 30 a los 40", dijo la actriz.

Ella Rubin, quien interpreta a la hija de Hathaway en la película, asegura que fue muy fácil crear una relación de madre-hija con la ganadora del Oscar. "Estar en contacto con ella fue lo que nos permitió crear esta relación que parece natural", reveló Rubin.