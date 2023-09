sebuscaa.jpg Streaming. Angelina Jolie te hará vibrar en HBO Max con esta película de acción.

De qué se trata Se busca

Un joven que daba por muerto a su padre, descubre que era un asesino a sueldo y que acaba de ser asesinado. A continuación, es reclutado por la sexy Fox para la misma organización en la que trabajaba su padre.

Sloam se encarga de entrenarlo para que siga los pasos de su progenitor.

Wesley Gibson es un oficinista mediocre que sufre ataques de ansiedad debido a lo patético de su vida: Su novia lo engaña con su compañero de oficina, su jefa no le quita la vista de encima y nada parece funcionar correctamente en su vida.

A sus 25 años, Wesley Gibson tiene todos los motivos del mundo para no ser feliz: su jefe le acosa, sus compañeros de oficina se ríen de él y su novia no solo no le hace caso, sino que tiene una aventura con su mejor amigo.

Sin embargo, la vida de Wesley da un giro de 360 grados cuando conoce a una misteriosa mujer llamada Fox. Se trata de una asesina de élite afiliada a una secta secreta encargada de eliminar a todas aquellas personas malas para la sociedad y cuyos miembros se erigen como instrumentos del destino.

Bajo la tutela del carismático Sloan y de Fox, Wesley comienza un riguroso entrenamiento para convertirse en lo que un día fue su padre: el mejor asesino de la Fraternidad.

Además, el ansia de Wes por vengar la muerte de su progenitor lo embaucará en una aventura por atrapar, y liquidar, a la persona que hizo eso.

Protagonistas de Se busca

Angelina Jolie

James McAvoy

Morgan Freeman

Thomas Kretschmann

Trailer de Se busca