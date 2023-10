Amazon Prime Video y Timothée Chalamet deslumbran con esta feroz película

Amazon Prime Video: ¿cuál es la sinopsis de "Hasta los huesos"?

"Maren, una joven que está aprendiendo a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, descubre el amor con Lee, un vagabundo de personalidad intensa con quien se embarca en un viaje de miles de kilómetros a través de carreteras desoladas", indica la sinopsis de esta película disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video Bones And All.jpg Póster de la película "Bones And All", película disponible en Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: ¿quiénes protagonizan la película "Bones And All?

Taylor Russell como Maren Yearly.

Timothée Chalamet como Lee.

Mark Rylance como Sully.

Anna Cobb como Kayla.

André Holland como Leonard Yearly.

Michael Stuhlbarg como Jake.

David Gordon Green como Brad.

Jessica Harper como Barbara Kerns.

Mirá el tráiler de "Bones And All" a continuación:

HASTA LOS HUESOS - Tráiler Oficial

"Bones And All" está dirigida por Luca Guadagnino, quien ya había trabajado con Chalamet en la galardonada "Call Me By Your Name".

La película se estrenó en la Competencia Oficial del Festival de Cine de Venecia, donde Guadagnino ganó en la categoría de Mejor Dirección y Taylor Russell ganó la estatuilla Marcello Mastroianni a la Mejor Intérprete Joven.

Vale la pena destacar que "Bones And All" se inspiró en la novela homónima publicada en 2015 por la novelista norteamericana Camille DeAngelis.