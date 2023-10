Amazon Prime Video: la película de comedia que te sacará una sonrisa

"Una joven le confiesa a un desconocido sus secretos más íntimos porque piensa que el avión en el que viajan va a estrellarse. Más tarde, cuando nada malo sucede, lo reencuentra en el contexto más inesperado: el hombre es su nuevo jefe y, muy a su pesar, conoce todos los detalles de los aspectos más humillantes de su vida", indica la sinopsis de esta película disponible en Amazon Prime Video.

Esta película está dirigida por Elise Duran y está basada en la novela del mismo nombre escrita por Sophie Kinsella en 2013, y cuyo guion fue escrito por Peter Hutchings.

La cinta cuenta con las actuaciones de:

(CAN YOU KEEP A SECRET) Trailer Oficial Español Subtitulado