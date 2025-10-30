Alejada de Bridgerton, Nicola Coughlan interpretará a una reina pirata de Irlanda

Esta película contará con el respaldo de Fís Éireann/Screen Ireland, y la producción comenzará a rodarse el próximo año y será producida por Wild Atlantic Pictures en Dublín, junto con Reclaim Entertainment Ventures, con sede en Los Ángeles.

Esta no es la primera vez que Sheridan colabora con Chambers, y además tienen previsto realizar una serie de televisión completa tras el largometraje.

La trama de la película se centrará en la extraordinaria historia de Ní Mháille, quien navegó por el Támesis para enfrentarse a la reina Isabel I después de que su hijo fuera hecho prisionero. Además, según Wild Atlantic Pictures, esta producción será "cruda y contemporánea", explorando la sexualidad, el poder y la identidad con un enfoque moderno en lugar de los típicos barnizes de los dramas de época.

"Este es un proyecto que me apasiona profundamente", reveló la directora Kirsten Sheridan. "Toda mujer irlandesa conoce la historia de Grace O'Malley. Desafió las normas de género, controló su propio destino y se enfrentó cara a cara con la mujer más poderosa de la historia", continúo explicando la realizadora.

Las otras actrices consideradas para el papel son las estrellas irlandesas Eve Hewson (la hija de Bono), Sarah Greene y Saoirse Ronan, pero sin dudas Nicola es la que mejor se posiciona para este rol.