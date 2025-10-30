Nicola Coughlan es una de las actrices más reconocidas y queridas del mundo. La joven irlandesa saltó a la fama tras interpretar a Penelope Featherington (alias Lady Whistledown) en la serie de Netflix "Bridgerton" y ahora se prepara para un nuevo desafío en su carrera.
Alejada de Bridgerton, Nicola Coughlan interpretará a una reina pirata de Irlanda
La actriz protagónica de "Bridgerton" es una de las actrices que pelea por interpretar el rol de su vida: la pirata más conocida de Irlanda
¿Cuál es el nuevo proyecto de Nicola Coughlan?
La actriz oriunda de Galway, Nicola Coughlan, está peleando para poder conseguir el protagónico de una importante película sobre la legendaria reina pirata de Irlanda, Gráinne Ní Mháille, un proyecto que ya se considera una de las producciones irlandesas más ambiciosas de los últimos años.
Los expertos y críticos de cine aseguran que Coughlan es la mejor opción para interpretar a la pirata irlandesa. Esta producción está siendo impulsada por la cineasta irlandesa Kirsten Sheridan, nominada al Oscar, quien ha adquirido oficialmente los derechos de "Grace O'Malley: La biografía de la reina pirata de Irlanda", libro escrito la historiadora Anne Chambers.
Esta película contará con el respaldo de Fís Éireann/Screen Ireland, y la producción comenzará a rodarse el próximo año y será producida por Wild Atlantic Pictures en Dublín, junto con Reclaim Entertainment Ventures, con sede en Los Ángeles.
Esta no es la primera vez que Sheridan colabora con Chambers, y además tienen previsto realizar una serie de televisión completa tras el largometraje.
La trama de la película se centrará en la extraordinaria historia de Ní Mháille, quien navegó por el Támesis para enfrentarse a la reina Isabel I después de que su hijo fuera hecho prisionero. Además, según Wild Atlantic Pictures, esta producción será "cruda y contemporánea", explorando la sexualidad, el poder y la identidad con un enfoque moderno en lugar de los típicos barnizes de los dramas de época.
"Este es un proyecto que me apasiona profundamente", reveló la directora Kirsten Sheridan. "Toda mujer irlandesa conoce la historia de Grace O'Malley. Desafió las normas de género, controló su propio destino y se enfrentó cara a cara con la mujer más poderosa de la historia", continúo explicando la realizadora.
Las otras actrices consideradas para el papel son las estrellas irlandesas Eve Hewson (la hija de Bono), Sarah Greene y Saoirse Ronan, pero sin dudas Nicola es la que mejor se posiciona para este rol.