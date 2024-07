A sus 92 años, así se ve hoy Angie Dickinson de 'Vestida para matar'

Angie Dickinson 2.jpg Angie Dickinson en 'Vestida para matar'.

¿Cómo se ve hoy la actriz Angie Dickinson?

A lo largo de su carrera, Dickinson ha sido nominada a numerosos premios, e incluso ganó un Globo de Oro. Actualmente tiene 92 años y sigue siendo recordada no solo por su belleza, sino también por su vida privada, la cual estuvo rodeada de escándalos.

Por ejemplo, Dickinson fue pareja de Frank Sinatra y de John F. Kennedy. Incluso Dickinson interpretó a la esposa de Sinatra en la película 'Ocean's Eleven'.

Angie Dickinson (1).jpg Angie Dickinson en la actualidad.

Dickinson ha trabajado con directores como Howard Hawks, Samuel Fuller, John Boorman, Sydney Pollack y Gus Van Sant, codeándose con estrellas como Dean Martin, Marlon Brando y Harrison Ford.

Su carrera en el cine comenzó con papeles menores en 'Lucky Me' junto a Doris Day, 'The Return of Jack Slade' (1955), 'Man with the Gun' (1955), y 'Hidden Guns' (1956). Su primer papel protagónico fue en 'Gun the Man Down' (1956) con James Arness, y en la película de Sam Fuller 'China Gate' (1957), que describió tempranamente los conflictos internos en Vietnam.

Incluso trabajó con John Wayne en la icónica película 'Río Bravo' de 1958. También compartiría la pantalla con su amigo Gregory Peck en la comedia dramática 'Captain Newman, M.D'.

Muchos la recuerdan por protagonizar la serie 'La mujer policía', donde hizo de la sargento Leann "Pepper" Anderson, una policía rubia con clase, miembro de la Unidad de Conspiración Criminal del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Embed - Angie Dickinson 2023 TCM Classic Film Festival Opening Night Red Carpet Arrivals

En cuanto a sus trabajos más recientes destacan el de la vagabunda alcohólica, madre de Helen Hunt, en 'Pay it Forward' (2000) con Kevin Spacey; y la abuela de Gwyneth Paltrow en 'Duets' (2000).