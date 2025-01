A sus 66 años, así se ve hoy la tía Petunia de la saga Harry Potter, interpretado por Fiona Shaw

Un año más tarde interpretó el rol de Celia en la obra "Como gustéis", y luego hizo de Madame de Volanges en "Las amistades peligrosas". También apareció en producciones como "La fierecilla domada", "Happy Days", "Electra", "The Prime of Miss Jean Brodie", entre otras.

Ha trabajado también en cine y en televisión, incluyendo "Mi pie izquierdo", "Jane Eyre", "Persuasión" y en la saga de películas de Harry Potter.

Fiona Shaw Harry Potter.jpg Fiona Shaw en la actualidad.

Uno de sus trabajos destacados fue en la película "El retrato de Dorian Grey", donde compartió pantalla con Colin Firth y Ben Barnes. También hizo de Miss Harrison en la película de Netflix "Enola Holmes". Su último gran trabajo fue como la abuela en la película "IF" de John Krasinski.

En cuanto a su vida persona, Fiona estuvo en pareja con la actriz británica Saffron Burrows, pero luego se casó con Sonali Deraniyagala, economista de Sri Lanka, desde el 2018.

¿Por qué la tía Petunia odiaba a Harry Potter?

En "Harry Potter y las reliquias de la muerte", el séptimo libro de la saga, se revela que Petunia le escribió a Dumbledore pidiéndole que la aceptara en Hogwarts. Sin embargo, éste le respondió que no. Esto, sumado a que su hermana Lily si era una bruja, generó en Petunia mucho odio hacia su sobrino.

Además, J.K Rowling fue consultada sobre por qué Petunia es una muggle y uno una squib, y la escritora dijo:

"No, no lo es (una squib), pero (risas)… No, no es una squib. Es un muggle, pero (risas)… Tendrás que leer los otros libros. Podrías haberte llevado la impresión de que hay algo más sobre Petunia que no se ve a simple vista, y te enterarás de qué es eso. Ella no es una squib, aunque esa es una muy buena conjetura".