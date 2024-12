A sus 64 años, así se ve hoy Elizabeth Perkins de 'Los Picapiedra' y 'Quisiera ser grande'

Elizabeth Perkins.jpg Elizabeth Perkins en la actualidad.

El primer gran trabajo de Elizabeth Perkins fue en la película "Big", también conocida como "Quisiera ser grande" de 1988, protagonizada por Tom Hanks.

Un año después Perkins protagonizó la comedia romántica "He Said, She Said" con los actores Kevin Bacon y Sharon Stone. Sin embargo, muchos críticos coindicen en que el mayor éxito de su carrera llegó con la adaptación cinematográfica de "The Flintstones", también conocida como "Los picapiedra" en la que interpretaba al personaje de Vilma, en la que compartía cartel con John Goodman, Rick Moranis, Rosie O'Donnell y Halle Berry.

A finales de los años 90 protagonizó "Crazy in Alabama", donde Antonio Banderas debutó como director. Allí compartió pantalla con Melanie Griffith. Un año después, en el 2000, protagónizó "28 Days" donde interpretaba a la hermana mayor de Sandra Bullock.

También se he desempeñado como actriz de doblaje, y uno de sus trabajos más importantes en este rubro fue en la película animada de Disney "Buscando a Nemo", la cual ganó el premio Óscar a la mejor película de animación.

Otros de sus trabajos más recordados con "The Ring Two" o "Must Love Dogs" junto a John Cusack y Diane Lane, interpretando a la hermana de esta última.

En 2005 empezó a rodar la serie de televisión "Weeds", que le supuso diversas candidaturas al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o telefilme, al Premio del Sindicato de Actores al mejor reparto en una serie de televisión - Comedia y al Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie - Comedia.