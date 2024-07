A 30 años del estreno de la película Los Picapiedra, así se ve hoy John Goodman, quien hizo de Pedro Picapiedra

Embed - Los Picapiedra (Trailer)

La película 'Los Picapiedra', contó con el protagónico de John Goodman, Ricky Gervais, Elizabeth Perkins, Elizabeth Taylor, Halle Berry, entre otros.

¿Cómo se ve hoy el actor John Goodman?

Goodman tiene actualmente 72 años y sigue trabajando como actor. A lo largo de su carrera ha ganado premios Globo de Oro y Emmy, pero sin dudas el papel que le valió el reconocimiento mundial fue el de Dan Conner en la serie 'Roseanne' (1988-1997; 2017-2018).

Además apareció en producciones como 'Barton Fink', 'Speed Racer' y 'El gran Lebowski', 'Monsters, Inc.' y 'The Artist'. También trabajó con los hermanos Coen en la película 'Arizona Baby' (1987), una comedia protagonizada por Nicolas Cage.

Uno de los datos más curiosos de su carrera fue cuando trabajó con el director Steven Spielberg en la película 'Always (Para siempre)' (1989), una comedia romántica; Spielberg quedó tan contento que le regaló un automóvil, un Miata convertible.

John Goodman.jpg John Goodman en la actualidad.

Goodman es considerado como uno de los mejores actores de comedia, e incluso es popular por sus apariciones como anfitrión en 'Saturday Night Live', programa al que fue invitado en doce ocasiones. Uno de sus últimos trabajos fue en 'Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain', la cual se estrenó en 2023.