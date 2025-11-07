A sus 61 años, así se ve hoy Alejandra Gavilanes, la conductora del programa "La isla de los Wittys"

"La isla de los Wittys" es uno de los programas más recordados de la televisión argentina. El mismo estuvo al aire desde 1990 hasta 1991 por Canal 13, y estuvo bajo la conducción de Alejandra Gavilanes.
Entre 1990 y 1991 Canal 13 emitió el exitoso programa infantil "La isla de los Wittys", el cual contaba con la conducción de Alejandra Gavilanes
Este programa iba al aire a las 18hs y contaba con con varios scketchs protagonizados principalmente por una familia de criaturas con cabezas grandes y sin brazos (los Wittys) conformada por: Papi, Pétalo y Pretty.
En "La isla de los Wittys" también había villanos, los cuales eran los Hobos Bruma y Gula. También estaban el dragón Felipe y el explorador Plucky.
¿Cómo se ve hoy Alejandra Gavilanes?
Alejandra Gavilanes es maestra jardinera y se inició en el teatro para niños junto al grupo "La Galera Encantada". Su primer trabajo en la pantalla chica fue en Cablín, y se hizo conocida en todo el país gracias al programa "La isla de los Wittys". Canal 13 llegó a lanzar 4 discos bajo el sello PolyGram debido al éxito de dicho programa.
El programa "La isla de los Wittys" fue una creación de Salvador Ottobre, Daniel Laje y Alejandro Caputto. El programa tuvo tanto éxito que lanzaron una línea de artículos de tocador (jabón, colonias y shampoo) y un juego de mesa de Yetem. Además, el programa fue llevado al teatro con varias obras.
Años más tarde Alejandra comenzó su carrera como actriz dramática en produccioens como "Déjate querer" (1993), "Amigovios" (1995), "Gasoleros" (1998) y "Trillizos, ¡dijo la partera!" (1999).
En cuanto a su vida privada, estuvo casada desde 1991 hasta 1997 con el actor y galán Jorge Martínez cuando este contaba con 43 años y ella con 26. Se casaron luego de 6 meses de noviazgo.