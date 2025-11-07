A sus 61 años, así se ve hoy Alejandra Gavilanes, la conductora del programa "La isla de los Wittys"

Embed - La Isla de los Wittys (presentación) - 1990

¿Cómo se ve hoy Alejandra Gavilanes?

Alejandra Gavilanes es maestra jardinera y se inició en el teatro para niños junto al grupo "La Galera Encantada". Su primer trabajo en la pantalla chica fue en Cablín, y se hizo conocida en todo el país gracias al programa "La isla de los Wittys". Canal 13 llegó a lanzar 4 discos bajo el sello PolyGram debido al éxito de dicho programa.

El programa "La isla de los Wittys" fue una creación de Salvador Ottobre, Daniel Laje y Alejandro Caputto. El programa tuvo tanto éxito que lanzaron una línea de artículos de tocador (jabón, colonias y shampoo) y un juego de mesa de Yetem. Además, el programa fue llevado al teatro con varias obras.

Años más tarde Alejandra comenzó su carrera como actriz dramática en produccioens como "Déjate querer" (1993), "Amigovios" (1995), "Gasoleros" (1998) y "Trillizos, ¡dijo la partera!" (1999).

Alejandra Gavilanes Alejadra Gavilanes, conductora de "La isla de los Wittys".

En cuanto a su vida privada, estuvo casada desde 1991 hasta 1997 con el actor y galán Jorge Martínez cuando este contaba con 43 años y ella con 26. Se casaron luego de 6 meses de noviazgo.